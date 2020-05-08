Сайты с инструкцией по изготовлению взрывчатки запретили в Тверской области
Нарушения выявила прокуратура
Суд заблокировал доступ к запрещенным сайтам Фотоархив "КП"
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Прокуратура Бельского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила три страницы с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ.
Доступ на сайты осуществлялся в свободной форме - без регистрации, ознакомиться с информацией мог любой пользователь.
Прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании указанной информации запрещенной на территории Российской Федерации.
Бельским районным судом требования прокурора удовлетворены. Доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU