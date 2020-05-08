Размытый дождями участок дороги под Вышним Волочком Тверской области восстановлен
В Тверской области дорожники продолжают восстановительные работы на участках дорог, которые оказались размыты из-за сильных дождей.
На сегодняшний день работы закончены на автодорогах Рамешки - Замытье - Вырец, Толмачи - Ломовое, Большое Раменье - Топорово - Вокшино, "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово.
Накануне вечером был обеспечен проезд на размытом участке автодороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково в Вышневолоцком городском округе. Восстановлена переходная плита моста через р.Сьюча у деревни Кузнецово, выполнено покрытие проезжей части.
Работы продолжаются в Спировском районе - на трех участках автодороги Большое Плоское - Никулино.
ИСТОЧНИК KP.RU