2020-05-08T11:35:18+03:00
Общество

Размытый дождями участок дороги под Вышним Волочком Тверской области восстановлен

Работы продолжаются в Спировском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Восстановительные работы продолжаются Фото: ГКУ "Дирекция ТДФ"Восстановительные работы продолжаются Фото: ГКУ "Дирекция ТДФ"
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В Тверской области дорожники продолжают восстановительные работы на участках дорог, которые оказались размыты из-за сильных дождей.

На сегодняшний день работы закончены на автодорогах Рамешки - Замытье - Вырец, Толмачи - Ломовое, Большое Раменье - Топорово - Вокшино, "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово.

Накануне вечером был обеспечен проезд на размытом участке автодороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково в Вышневолоцком городском округе. Восстановлена переходная плита моста через р.Сьюча у деревни Кузнецово, выполнено покрытие проезжей части.

Работы продолжаются в Спировском районе - на трех участках автодороги Большое Плоское - Никулино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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