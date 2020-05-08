Карта распространения коронавируса в Тверской области показала больше всего зараженных в Твери
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
На 8 мая в регионе подтверждено 784 случая заболевания коронавирусом,15 новых случаев за сутки. Самый большой рост числа заражённых в Твери - здесь за сутки выявлено 9 новых инфицированных. 263 заболевших выздоровели. 513 остаются на лечении.
8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.
Карта распространения коронавируса 8 мая 2020 года:
Тверь 279
Кимры 196
Конаковский район 136
Лихославльский район 30
Кимрский район 23
Калининский район 18
Вышневолоцкий городской округ 14
Старицкий район 11
Зубцовский район 9
Рамешковский район 9
Торжок 9
Удомельский городской округ 6
Бежецкий район 7
Ржев 7
Бологовский район 5
Лесной муниципальный округ 5
Спировский район 4
Весьегонский муниципальный округ 4
Максатихинский район 3
Селижаровский район 3
Жарковский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Кашинский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Осташковский городской округ 1
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»