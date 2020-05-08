2020-05-08T10:52:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тверской области показала больше всего зараженных в Твери

Далее идут Кимры и Конаковский район
Ольга ТРОФИМОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

На 8 мая в регионе подтверждено 784 случая заболевания коронавирусом,15 новых случаев за сутки. Самый большой рост числа заражённых в Твери - здесь за сутки выявлено 9 новых инфицированных. 263 заболевших выздоровели. 513 остаются на лечении.

8 человек с подтвержденным коронавирусом умерли. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Карта распространения коронавируса 8 мая 2020 года:

Тверь 279

Кимры 196

Конаковский район 136

Лихославльский район 30

Кимрский район 23

Калининский район 18

Вышневолоцкий городской округ 14

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Рамешковский район 9

Торжок 9

Удомельский городской округ 6

Бежецкий район 7

Ржев 7

Бологовский район 5

Лесной муниципальный округ 5

Спировский район 4

Весьегонский муниципальный округ 4

Максатихинский район 3

Селижаровский район 3

Жарковский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Кашинский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Осташковский городской округ 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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