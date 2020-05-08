В Тверской области после коронавируса выздоровели еще 37 человек
В Тверской области выявили 15 новых случаев коронавируса. Еще 37 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы. Под наблюдением врачей остаются 513 пациентов (-22 за сутки). Статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Всего в регионе по данным на 8 мая насчитывается 784 случая COVID-19.
На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 279 случаев, далее идут Кимры - 192 и Конаковский район - 136.
8 пациентов умерли (0 за минувшие сутки).
По стране зафиксировано 7 796 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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