2020-05-08T10:40:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области после коронавируса выздоровели еще 37 человек

Общее количество зараженных на 8 мая составило - 784
Ольга ТРОФИМОВА
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Большинство пациентов переносят инфекцию бессимптомноБольшинство пациентов переносят инфекцию бессимптомноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области выявили 15 новых случаев коронавируса. Еще 37 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы. Под наблюдением врачей остаются 513 пациентов (-22 за сутки). Статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего в регионе по данным на 8 мая насчитывается 784 случая COVID-19.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 279 случаев, далее идут Кимры - 192 и Конаковский район - 136.

8 пациентов умерли (0 за минувшие сутки).

По стране зафиксировано 7 796 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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