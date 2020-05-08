Накануне Дня Победы вандалы испортили освещение на Соборной горе в Ржеве Тверской области
Вандалы прошлись по территории возле Обелиска на Соборной горе во Ржеве Тверской области. Неустановленные лица испортили недавно установленную систему освещения - новые фонари оказались практически "с корнем" вырваны из земли. О происшествии сообщила местная администрация.
- Действия можно расценивать как акт вандализма, это проявление неуважения не только к труду тех, кто проводил работы по благоустройству, но в первую очередь - к жителям города, - отмечают власти.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, разгромленную территорию уже начали приводить в порядок, фонари ремонтировать.
Стоит отметить, что Соборная гора и Обелиск - памятные места не только для жителей Ржева, но и для всех граждан. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войны территорию благоустроили: заменили освещение, озеленили, обновили скамейки и пешеходные дорожки.
9 мая на Соборной горе планируют запускать праздничный фейерверк в честь Дня Победы.
Накануне Дня Победы территорию привели в порядок Фото: vk.com/Администрация города Ржева
ИСТОЧНИК KP.RU