Накануне Дня Победы вандалы испортили освещение на Соборной горе в Ржеве Тверской области

8 Май 2020 2020-05-08T10:30:24+03:00

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Вандалы прошлись по территории возле Обелиска на Соборной горе во Ржеве Тверской области. Неустановленные лица испортили недавно установленную систему освещения - новые фонари оказались практически "с корнем" вырваны из земли. О происшествии сообщила местная администрация.

- Действия можно расценивать как акт вандализма, это проявление неуважения не только к труду тех, кто проводил работы по благоустройству, но в первую очередь - к жителям города, - отмечают власти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, разгромленную территорию уже начали приводить в порядок, фонари ремонтировать.

Стоит отметить, что Соборная гора и Обелиск - памятные места не только для жителей Ржева, но и для всех граждан. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войны территорию благоустроили: заменили освещение, озеленили, обновили скамейки и пешеходные дорожки.

9 мая на Соборной горе планируют запускать праздничный фейерверк в честь Дня Победы.

Накануне Дня Победы территорию привели в порядок Фото: vk.com/Администрация города Ржева

ИСТОЧНИК KP.RU