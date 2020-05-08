Пьяный водитель наехал на колодец в Тверской области
На месте ДТП ему оказали помощь
Помощь пострадавшему оказали на месте ДТП Фото: УГИБД России по Тверской области
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Авария произошла около 20:00 вечера, 7 мая, в районе дома №21 по улице Центральной во Ржеве Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 34-летний водитель автомобиля "AUDI S8", находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в направлении Осташковского шоссе, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал за пределы дороги и наехал на бетонное сооружение с колодцем.
В результате аварии водитель получил травмы, медицинскую помощь ему оказали на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU