Пьяный водитель наехал на колодец в Тверской области

8 Май 2020 2020-05-08T09:22:30+03:00

Помощь пострадавшему оказали на месте ДТП Фото: УГИБД России по Тверской области

На месте ДТП ему оказали помощь

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Авария произошла около 20:00 вечера, 7 мая, в районе дома №21 по улице Центральной во Ржеве Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 34-летний водитель автомобиля "AUDI S8", находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в направлении Осташковского шоссе, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал за пределы дороги и наехал на бетонное сооружение с колодцем.

В результате аварии водитель получил травмы, медицинскую помощь ему оказали на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU