8 Май 2020 2020-05-08T09:11:44+03:00

В Твери разыскивают водителя-виновника ДТП на бульваре Профсоюзов Фото: Кирилл ЧАЩИН

В аварии пострадал один человек

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Авария произошла вечером, 7 мая, в районе дома №14 на бульваре Профсоюзов в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что неустановленный водитель, управляя автомобилем "MITSUBISHI LANCER", двигаясь по второстепенной дороге, создал помеху для движения автомобилю "VOLVO 850" под управлением 71-летнего водителя, который ехал по главной дороге.

Водитель на "VOLVO" съехал в кювет и получил травмы, а водитель на "MITSUBISHI LANCER" покинул место ДТП, его ищут.

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU