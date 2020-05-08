В Твери разыскивают водителя-виновника ДТП на бульваре Профсоюзов
В аварии пострадал один человек
В Твери разыскивают водителя-виновника ДТП на бульваре ПрофсоюзовФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 7 мая, в районе дома №14 на бульваре Профсоюзов в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что неустановленный водитель, управляя автомобилем "MITSUBISHI LANCER", двигаясь по второстепенной дороге, создал помеху для движения автомобилю "VOLVO 850" под управлением 71-летнего водителя, который ехал по главной дороге.
Водитель на "VOLVO" съехал в кювет и получил травмы, а водитель на "MITSUBISHI LANCER" покинул место ДТП, его ищут.
Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU