Руководитель следственного управления Тверской области Альберт Кизимов проведет виртуальный прием граждан
Задать вопросы можно будет по Skype
Руководитель следственного управления Тверской области Альберт Кизимов проведет виртуальный прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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14 мая жители Твери и Тверской области смогут обратиться к руководителю следственного управления СК России по Тверской области полковнику юстиции Альберту Кизимову.
Задать вопросы можно будет через программное обеспечение Skype в режиме видеосвязи.
Прием пройдет с 10:00 до 12:00 часов.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-62-36.
ИСТОЧНИК KP.RU