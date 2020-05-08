2020-05-08T09:00:49+03:00
Общество

Руководитель следственного управления Тверской области Альберт Кизимов проведет виртуальный прием граждан

Задать вопросы можно будет по Skype
Ольга ТРОФИМОВА
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Руководитель следственного управления Тверской области Альберт Кизимов проведет виртуальный прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской областиРуководитель следственного управления Тверской области Альберт Кизимов проведет виртуальный прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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14 мая жители Твери и Тверской области смогут обратиться к руководителю следственного управления СК России по Тверской области полковнику юстиции Альберту Кизимову.

Задать вопросы можно будет через программное обеспечение Skype в режиме видеосвязи.

Прием пройдет с 10:00 до 12:00 часов.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-62-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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