Пьяный мужчина в Тверской области до смерти забил ногами пожилого собутыльника

8 Май 2020 2020-05-08T08:33:59+03:00

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В Тверской области следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве. Преступление было совершено в феврале 2020 года в Торжке.

Двое мужчин вместе выпивали, между ними произошла ссора, в ходе которой 57-летний пьяный мужчина начал избивать 67-летнего собутыльника. После совершенного преступления мужчина скрылся, а пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU