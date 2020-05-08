Двое жителей Твери попались на краже кроссовок из магазина

8 Май 2020 2020-05-08T08:23:24+03:00

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Сигнал о срабатывании "тревожной кнопки" в гипермаркете на Октябрьском проспекте в Твери получил наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

По прибытии на место происшествия росгвардейцы задержали злоумышленников, которые похитили из торгового зала магазина несколько пар кроссовок и хотели скрыться.

Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 34 и 37 лет. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU