Двое жителей Твери попались на краже кроссовок из магазина
Их задержала Росгвардия
Росгвардейы задержали магазинных воров в ТвериФото: Олег ЗОЛОТО
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Сигнал о срабатывании "тревожной кнопки" в гипермаркете на Октябрьском проспекте в Твери получил наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
По прибытии на место происшествия росгвардейцы задержали злоумышленников, которые похитили из торгового зала магазина несколько пар кроссовок и хотели скрыться.
Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте 34 и 37 лет. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU