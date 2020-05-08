2020-05-08T08:11:57+03:00
Общество

В Твери из-за ремонта коллектора перекрыли одну из полос на улице Паши Савельевой

Автовладельцев просят быть внимательнее
Ольга ТРОФИМОВА
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Участок улицы Авши Савельевой закрыли для проезда транспортаУчасток улицы Авши Савельевой закрыли для проезда транспортаФото: Виктор Буздин
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Вечером, 7 мая, в районе железнодорожного переезда при движении из города перекрыли крайнюю правую полосу по улице Паши Савельевой в Заволжском районе Твери. Проезд закрыт для все видов транспорта.

- На участке обнаружена просадка асфальта, - сообщили в ООО "Тверь Водоканал". - Под дорожным полотном здесь в непосредственной близости друг от друга проходят канализационный и ливневый коллекторы. Просадку могло вызвать повреждение одного или другого трубопровода.

Утром, 8 мая, специалисты "Тверь Водоканал" вскроют асфальт и будут выяснять причину и характера повреждения. После этого будут определены сроки перекрытия улицы.

Автовладельцев просят учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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