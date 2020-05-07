2020-05-07T20:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациентка с тяжелой формой коронавируса поблагодарила врачей за спасение в Тверской области

Женщина проходила лечение в Областной клинической больнице
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина уже готовится к выписке Фото: vk.com/"Информация о коронавирусе. Тверская область" (скрин видео)Женщина уже готовится к выписке Фото: vk.com/"Информация о коронавирусе. Тверская область" (скрин видео)
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Тверские врачи спасли пациентку с тяжелой формой коронавируса. Женщину доставили в Областную клиническую больницу в конце апреля. У нее была диагностирована пневмония. Пациентка находилась в сознании, но ее состояние ухудшалось.

- Врачи приняли решение перевести ее на ИВЛ, на котором женщина провела две с половиной недели, - сообщает официальная группа по коронавирусу в соцсети "Информация о коронавирусе. Тверская область".

Накануне пациентка наконец-то начала дышать самостоятельно. Сейчас ее состояние - стабильное. Женщина готовится к выписке.

- Я получила новую жизнь, новое дыхание, спасибо всем, кто был рядом все это время и боролся вместе со мной, - благодарит она врачей.

А тем временем, в инфекционном госпитале ОКБ Твери на ИВЛ находятся еще 12 пациентов. Всего от коронавируса там лечится 251 человек.

Всего, по данным на 7 мая, в Тверской области выздоровели и выписаны из больниц 226 пациентов после коронавируса. Общее количество заболевших составило 769 человек, из них 16 заразились за минувшие сутки.

Пациентка после коронавируса благодарит врачей из Твери. Пациентка Областной клинической больницы, снятая с ИВЛ, поблагодарила врачей за спасение Она была доставлена в больницу в 20 числах апреля с тяжелой пневмонией, но в сознании. Когда состояние начало ухудшаться - врачи решили перевести ее на ИВЛ, на котором женщина провела 2,5 недели. Вчера пациентка начала дышать самостоятельно, сегодня ее состояние расценивается как стабильное и она готовится к выписке: "Я получила новую жизнь, новое дыхание, спасибо всем, кто был рядом со мной все это время! В настоящее время в инфекционном госпитале ГБУЗ Областная клиническая больница находятся на лечении 251 пациент, из них 12 на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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