На трассе М-10 в Тверской области микроавтобус протаранил легковушку
Один человек пострадал
ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 7 мая на 296-м км автодороги М-10 "Россия" в Вышнем Волочке Тверской области.
На указанном участке, по информации УГИБДД России по Тверской области, столкнулись "Фиат Альбеа" и "Рено Трафик".
В результате ДТП пострадал 32-летний водитель автомобиля "Фиат". Угрозы жизни пострадавшего нет, водители без признаков алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU