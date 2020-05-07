На трассе М-10 в Тверской области микроавтобус протаранил легковушку

7 Май 2020 2020-05-07T19:05:48+03:00

ДТП на трассе М-10 Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла 7 мая на 296-м км автодороги М-10 "Россия" в Вышнем Волочке Тверской области.

На указанном участке, по информации УГИБДД России по Тверской области, столкнулись "Фиат Альбеа" и "Рено Трафик".

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель автомобиля "Фиат". Угрозы жизни пострадавшего нет, водители без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU