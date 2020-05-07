Спасатели МЧС провели дезинфекцию вертолетной базы в Тверской области
7 мая личный состав специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области провел дезинфекцию вертолетной базы ФГБУ "Жуковский АСЦ МЧС России", расположенной на территории аэродрома "Змеево".
Специальным противомикробным хлорсодержащим раствором была произведена обработка вертолетов, здания вертолетной базы: служебных помещений, а также мест общего пользования, поручней и перил.
Дезинфекцию спасатели проводили в защитных костюмах, используя средства индивидуальной защиты.
МЧС России напоминает гражданам о необходимости добросовестно соблюдать все рекомендации, связанные с борьбой против коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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