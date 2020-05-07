В центре "Технополис" тверского Политеха сделали и подарили врачам защитные маски-экраны

7 Май 2020 2020-05-07T17:22:04+03:00

Это - заколки для медицинских масок и защитные экраны, напечатанные на 3-d принтере или вырезанные на лазерном станке. Фото: Ирина Соколова.

А ещё умельцы-энтузиасты печатают заколки для масок, которые делают их более удобными

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Заколки для медицинских масок, которые облегчают их ношение, а также защитные пластиковые экраны на лицо для тверских медиков делают на малом инновационном предприятии "КиберЛайф", созданном на базе центра "Технополис" ТвГТУ.

"Технополис" - центр инновационного и технологического развития. И столь необходимые сегодня врачам предметы изготавливают с использованием популярнейших сегодня технологий: отливают на 3-d принтере и вырезают лазером.

К сегодняшнему дню умельцы отправили в медучреждения уже две партии заколок и защитных экранов.

- В первой партии для врачей областной больницы сделали 20 печатных и 30 резаных заколок для масок, а также 9 печатных и одну резаную защитные маски. Во второй партии были изготовлены 27 масок, 350 резаных заколок и 20 печатных заколок, - сообщает центр "Технополис".

В распределении масок-экранов и заколок помогают активисты движения "Мейкеры против COVID-19". Это движение, организующее людей, согласных изготавливать необходимые средства индивидуальной защиты и расходники для медиков, борющихся с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU