2020-05-07T17:15:21+03:00
Общество

В Тверской области продолжаются восстановительные работы на размытых участках дорог

Повреждения устранены в Максатихинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Восстановительные работы на размытых участках дорог продолжаются Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина ГороховаВосстановительные работы на размытых участках дорог продолжаются Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Ирина Горохова
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В Тверской области дорожные службы продолжают восстанавливать размытые участки дорог, которые пострадали вследствие сильного ливня 5-6 мая.

Подтопленными оказались шесть автомобильных дорог и два моста - в Вышневолоцком городском округе, Спировском, Максатихинском, Рамешковском, Лихославльском и Сандовском районах.

- 6 мая были проведены восстановительные работы и сейчас проезд полностью обеспечен по автодорогам в Рамешковском, Лихославльском и Сандовском районах: Рамешки - Замытье - Вырец, Толмачи - Ломовое и Большое Раменье - Топорово - Вокшино, - сообщили в Дирекции территориального дорожного фонда. - Днем 7 мая завершены восстановительные работы на автодороге "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово в Максатихинском районе.

Провал между переходной плитой и конструкцией моста через р.Опховица у д. Ново-Пхово засыпан инертными материалами, покрытие восстановлено с применением асфальтобетонного гранулята. После стабилизации материала дорогу закатают в асфальт.

Продолжаются восстановительные работы в Вышневолоцком городском округе. Там произошло обрушение переходной плиты моста через р. Сьюча у деревни Кузнецово на 44- м км автодороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково, а также в Спировском районе на размытых участках автодороги Большое Плоское - Никулино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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