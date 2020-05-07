В Тверской области ждут поставки ещё 180 аппаратов ИВЛ для инфекционных госпиталей
Для больниц региона, где лечат больных коронавирусом, предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Как сообщает областное правительство, 41 из них уже передан в медучреждения. Осталось ещё 180.
Также для больниц, где развёрнуты инфекционные госпитали, приобретаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.
В данный момент в Тверской области создано 820 инфекционных коек (577- с кислородом) в Калининской ЦРБ, ОКБ, горбольнице №1 и №6, Центральной медико-санитарной части №141 в Удомле, Конаковской ЦРБ. Также дополнительные койки создаются в Зубцовской и Нелидовской ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»