В Тверской области ждут поставки ещё 180 аппаратов ИВЛ для инфекционных госпиталей

7 Май 2020 2020-05-07T17:01:34+03:00

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Для больниц региона, где лечат больных коронавирусом, предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции лёгких. Как сообщает областное правительство, 41 из них уже передан в медучреждения. Осталось ещё 180.

Также для больниц, где развёрнуты инфекционные госпитали, приобретаются компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

В данный момент в Тверской области создано 820 инфекционных коек (577- с кислородом) в Калининской ЦРБ, ОКБ, горбольнице №1 и №6, Центральной медико-санитарной части №141 в Удомле, Конаковской ЦРБ. Также дополнительные койки создаются в Зубцовской и Нелидовской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU