В социальной сети житель Тверской области оскорбил инспектора ДПС
Возбуждено уголовное дело
Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области Кашинским межрайонным следственным отделом регионального СК России возбуждено и расследуется уголовное дело об оскорблении представителя власти.
По версии следствия, 22 марта 2020 года в Калязине 21-летний мужчина из-за неприязни к инспектору ДПС разместил на своей личной странице в социальной сети выражения, оскорбляющие сотрудника правоохранительного органа, которые стали известны неопределенному кругу лиц.
Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU