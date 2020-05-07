В социальной сети житель Тверской области оскорбил инспектора ДПС

7 Май 2020 2020-05-07T16:54:15+03:00

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В Тверской области Кашинским межрайонным следственным отделом регионального СК России возбуждено и расследуется уголовное дело об оскорблении представителя власти.

По версии следствия, 22 марта 2020 года в Калязине 21-летний мужчина из-за неприязни к инспектору ДПС разместил на своей личной странице в социальной сети выражения, оскорбляющие сотрудника правоохранительного органа, которые стали известны неопределенному кругу лиц.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU