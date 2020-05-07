В Тверской области лось чуть не погиб, попав в яму с мазутом

7 Май 2020 2020-05-07T16:40:52+03:00

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Жители Вышневолоцкого городского округа спасли лося, который провалился в яму с мазутом. Эта трогательная история со счастливым финалом произошла 6 мая.

Лося в яме обнаружили местные, недалеко от нефтебазы, собрали команду и стали вызволять несчастное животное. О случившемся сообщили инспектору Госохотнадзора Минприроды Тверской области.

Среди тех, кто пришел на помощь, оказался и водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной части № 14 ГУ МЧС России по Тверской области Евгений Голиков. Он возвращался домой с дежурства, когда ему позвонил знакомый и сообщил, что в яме с битумом оказался лось и его надо спасать. Пожарный взял с собой брата и отправился на помощь.

- Животное вытащили, отмыли, лось отошел от испуга и отправился в лес, - рассказал Евгений Голиков. - Было жарко, я кепку снял, не до этого тогда было, да и форма, увы, не отстиралась.

Животное с трудом отмыли от мазута Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)

О своем поступке Евгений скромно умолчал и коллегам ничего не рассказал, но о нем все равно узнали.

- На службе Евгений недавно, с 30 апреля 2020 года, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это человек коллектива: он отзывчив, добр и не считается с личным временем, - хвалят спасателя в МЧС.

Минприроды Тверской области выражает благодарность за совместную работу по спасению животного жителю Вышнего Волочка Виктору Беляеву, директору МОООиР "Белавинская" Евгению Солдатенкову, сотрудникам Вышневолоцкой СББЖ, а также семье Голиковых из посёлка Горняк.

Лосьоправился от шока и вернулся в лес Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)

ИСТОЧНИК KP.RU