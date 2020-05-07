2020-05-07T16:40:52+03:00
Дом. Семья

В Тверской области лось чуть не погиб, попав в яму с мазутом

Животное спасли местные жители
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Местные жителя вытащили несчастное животное из ямы Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)Местные жителя вытащили несчастное животное из ямы Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)
Изменить размер текста:

Жители Вышневолоцкого городского округа спасли лося, который провалился в яму с мазутом. Эта трогательная история со счастливым финалом произошла 6 мая.

Лося в яме обнаружили местные, недалеко от нефтебазы, собрали команду и стали вызволять несчастное животное. О случившемся сообщили инспектору Госохотнадзора Минприроды Тверской области.

Среди тех, кто пришел на помощь, оказался и водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной части № 14 ГУ МЧС России по Тверской области Евгений Голиков. Он возвращался домой с дежурства, когда ему позвонил знакомый и сообщил, что в яме с битумом оказался лось и его надо спасать. Пожарный взял с собой брата и отправился на помощь.

- Животное вытащили, отмыли, лось отошел от испуга и отправился в лес, - рассказал Евгений Голиков. - Было жарко, я кепку снял, не до этого тогда было, да и форма, увы, не отстиралась.

Животное с трудом отмыли от мазута Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)

Животное с трудом отмыли от мазута Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)

О своем поступке Евгений скромно умолчал и коллегам ничего не рассказал, но о нем все равно узнали.

- На службе Евгений недавно, с 30 апреля 2020 года, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это человек коллектива: он отзывчив, добр и не считается с личным временем, - хвалят спасателя в МЧС.

Минприроды Тверской области выражает благодарность за совместную работу по спасению животного жителю Вышнего Волочка Виктору Беляеву, директору МОООиР "Белавинская" Евгению Солдатенкову, сотрудникам Вышневолоцкой СББЖ, а также семье Голиковых из посёлка Горняк.

Лосьоправился от шока и вернулся в лес Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)

Лосьоправился от шока и вернулся в лес Фото: Минприроды Тверской области (скрин видео)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели МЧС провели дезинфекцию вертолетной базы в Тверской области
В центре "Технополис" тверского Политеха сделали и подарили врачам защитные маски-экраны
В Тверской области продолжаются восстановительные работы на размытых участках дорог
В Тверской области ждут поставки ещё 180 аппаратов ИВЛ для инфекционных госпиталей
В социальной сети житель Тверской области оскорбил инспектора ДПС
В Тверской области лось чуть не погиб, попав в яму с мазутом
Житель Торжокского района обокрал дачницу из Твери
Две пожилые женщины пострадали в ДТП на границе Тверской и Московской областей
19-летний безработный угнал "Шкоду" у жителя Твери
Житель Тверской области незаконно проник в чужой дом
Сотрудники полиции будут следить за соблюдением мер безопасности при возложении цветов к мемориалам Твери
Жителя Тверской области будут судить за хранение крупной партии наркотиков
Раритетный патефон украл из ломбарда и продал житель Твери
В Твери выпустили карту «Волга» с Советским солдатом Ржевского мемориала
Больше 800 коек для больных COVID-19 создано в Тверской области
В Тверской области на укусы клещей пожаловались 138 человек
За сутки на коронавирус в Тверской области протестировано 1214 человек
В Тверской области полиция поймала дачного вора
Количество выздоровевших после коронавируса в Тверской области выросло до 226 человек
31-летняя москвичка пыталась зарезать мужчину в Тверской области
Пьяный водитель перевернулся на иномарке в Тверской области
Коммунальное предприятие в Тверской области оштрафовали за использование артезианских скважин без лицензии
В Тверской области жена убила мужа одним ударом ножа
Волонтеры Тверской области напишут ветеранам "Письма Победы"