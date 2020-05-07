Житель Торжокского района обокрал дачницу из Твери

7 Май 2020 2020-05-07T15:27:25+03:00

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В полицию обратилась 70-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в её отсутствие неизвестный проник в ее дачный дом, расположенный в деревне Савинское Торжокского района, и похитил велосипед и набор инструментов. Ущерб составил более 17 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей, обследовали места возможного сбыта краденого, изъяли следы обуви и пальцев рук.

В ходе розыска было установлено, что к краже причастен 19-летний неработающий житель Торжокского района.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Имущество частично вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU