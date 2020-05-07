Житель Торжокского района обокрал дачницу из Твери
В полицию обратилась 70-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что в её отсутствие неизвестный проник в ее дачный дом, расположенный в деревне Савинское Торжокского района, и похитил велосипед и набор инструментов. Ущерб составил более 17 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей, обследовали места возможного сбыта краденого, изъяли следы обуви и пальцев рук.
В ходе розыска было установлено, что к краже причастен 19-летний неработающий житель Торжокского района.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Имущество частично вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU