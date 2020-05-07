Две пожилые женщины пострадали в ДТП на границе Тверской и Московской областей
Угрозы жизни нет
В ДТП пострадали две пожилые женщины-пассажиркиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 7 мая, на границе с Московской областью в Кимрском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России уточнили, что водитель, управляя автомобилем "Субару Форестер", съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии пострадали 96-летняя и 63-летняя пассажирки. Угрозы их жизням нет. Водитель трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU