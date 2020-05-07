19-летний безработный угнал "Шкоду" у жителя Твери
Подозреваемый задержан
Автоугонщика задержала полицияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию с заявлением об угоне автомобиля марки "Шкода" обратился 49-летний житель Торжка. Мужчина предоставил описание машины, которое передали патрульным экипажам, несущим службу на территории района.
Спустя несколько часов пропавший автомобиль был найден на улице Старицкой. Выяснилось, что к преступлению причастен 19-летний безработный житель Твери.
Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Автомобиль вернули владельцу.
По ч. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовно дело.
ИСТОЧНИК KP.RU