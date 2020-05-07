Житель Тверской области незаконно проник в чужой дом

7 Май 2020 2020-05-07T14:55:09+03:00

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В Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Кашина. Мужчину подозревают в незаконном проникновении в чужой дом.

По версии следствия, 1 мая 2020 года мужчина, не имея законных оснований на нахождение в квартире, расположенной в доме по улице 25 Октября в Кашине, открыл входную дверь и проник внутрь.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU