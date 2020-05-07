Житель Тверской области незаконно проник в чужой дом
Возбуждено уголовное дело
Обстоятельства преступления устанавливают следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Кашина. Мужчину подозревают в незаконном проникновении в чужой дом.
По версии следствия, 1 мая 2020 года мужчина, не имея законных оснований на нахождение в квартире, расположенной в доме по улице 25 Октября в Кашине, открыл входную дверь и проник внутрь.
Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU