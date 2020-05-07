2020-05-07T18:05:59+03:00
Общество

Сотрудники полиции будут следить за соблюдением мер безопасности при возложении цветов к мемориалам Твери

Необходимо соблюдать дистанцию
Ирина ТАРАСОВА
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За возложение цветов штрафовать не будут. Но при условии, что будет соблюдаться дистанция. Фото: администрация ТвериЗа возложение цветов штрафовать не будут. Но при условии, что будет соблюдаться дистанция. Фото: администрация Твери
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Одним из главных вопросов для жителей Твери в преддверии Дня Победы оставался следующий: "Можно ли 9 мая подойти к мемориалам, памятникам и братским захоронениям, чтобы возложить цветы? И не будут ли за это штрафовать?"

Вопрос понятен: в связи с угрозой распространения коронавируса в Твери сейчас запрещено посещение парков и скверов.

"Комсомольской правде"-Тверь" прокомментировали источники:

- За возложение цветов штрафовать не будут. Но при условии, что будет соблюдаться дистанция. И еще, при себе необходимо иметь документы.

Однако, официального ответа на этот вопрос мы пока не получили.

Кстати, так как в этом году рекомендован режим самоизоляции, большинство праздничных мероприятий пройдут в режиме онлайн.

Однако некоторые мероприятия в сам День Победы пройдут в режиме реального времени, но в ограниченном составе.

Завершится 9 Мая в 22:00 салютами, которые пройдут в Твери и Ржеве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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