Сотрудники полиции будут следить за соблюдением мер безопасности при возложении цветов к мемориалам Твери
Одним из главных вопросов для жителей Твери в преддверии Дня Победы оставался следующий: "Можно ли 9 мая подойти к мемориалам, памятникам и братским захоронениям, чтобы возложить цветы? И не будут ли за это штрафовать?"
Вопрос понятен: в связи с угрозой распространения коронавируса в Твери сейчас запрещено посещение парков и скверов.
"Комсомольской правде"-Тверь" прокомментировали источники:
- За возложение цветов штрафовать не будут. Но при условии, что будет соблюдаться дистанция. И еще, при себе необходимо иметь документы.
Однако, официального ответа на этот вопрос мы пока не получили.
Кстати, так как в этом году рекомендован режим самоизоляции, большинство праздничных мероприятий пройдут в режиме онлайн.
Однако некоторые мероприятия в сам День Победы пройдут в режиме реального времени, но в ограниченном составе.
Завершится 9 Мая в 22:00 салютами, которые пройдут в Твери и Ржеве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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