2020-05-07T13:18:48+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области будут судить за хранение крупной партии наркотиков

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Тверской области будут судить за хранение наркотиков Фото: архив "КП"Жителя Тверской области будут судить за хранение наркотиков Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Осташковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Установлено, что мужчина для личного потребления собрал дикорастущее наркосодержащее растение и изготовил из него наркотическое вещество общей массой 446,3 грамма. Хранился нароктик в сарае, где его и обнаружили правоохранители.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Твери могут возлагать цветы к мемориалам в День Победы, главное, соблюдать дистанцию
Жителя Тверской области будут судить за хранение крупной партии наркотиков
Раритетный патефон украл из ломбарда и продал житель Твери
В Твери выпустили карту «Волга» с Советским солдатом Ржевского мемориала
Больше 800 коек для больных COVID-19 создано в Тверской области
В Тверской области на укусы клещей пожаловались 138 человек
За сутки на коронавирус в Тверской области протестировано 1214 человек
В Тверской области полиция поймала дачного вора
Количество выздоровевших после коронавируса в Тверской области выросло до 226 человек
31-летняя москвичка пыталась зарезать мужчину в Тверской области
Пьяный водитель перевернулся на иномарке в Тверской области
Коммунальное предприятие в Тверской области оштрафовали за использование артезианских скважин без лицензии
В Тверской области жена убила мужа одним ударом ножа
Волонтеры Тверской области напишут ветеранам "Письма Победы"