Жителя Тверской области будут судить за хранение крупной партии наркотиков

7 Май 2020 2020-05-07T13:18:48+03:00

Жителя Тверской области будут судить за хранение наркотиков Фото: архив "КП"

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Осташковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Установлено, что мужчина для личного потребления собрал дикорастущее наркосодержащее растение и изготовил из него наркотическое вещество общей массой 446,3 грамма. Хранился нароктик в сарае, где его и обнаружили правоохранители.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU