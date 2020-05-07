Жителя Тверской области будут судить за хранение крупной партии наркотиков
Уголовное дело направлено в суд
Жителя Тверской области будут судить за хранение наркотиков Фото: архив "КП"
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Осташковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.
Установлено, что мужчина для личного потребления собрал дикорастущее наркосодержащее растение и изготовил из него наркотическое вещество общей массой 446,3 грамма. Хранился нароктик в сарае, где его и обнаружили правоохранители.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU