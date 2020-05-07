Раритетный патефон украл из ломбарда и продал житель Твери
В Твери раскрыли преступление, совершенное весной прошлого года. Сообщение о краже поступило в полицию от директора местного ломбарда.
Патрульная группа осмотрела место происшествия и установила, что злоумышленник разбил стекло, проник в помещение торгового зала. Выяснилось, что добычей вора стал раритетный патефон.
Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с оперативным отделом ИК-10 был проведен комплекс совместных оперативно-розыскных мероприятий. Личность подозреваемого установили. Им оказался 51-летний мужчина, ранее осужденный за серию краж на территории Тверской области. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что украденное продал, а деньги потратил.
По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU