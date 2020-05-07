2020-05-07T13:08:22+03:00
Происшествия

Раритетный патефон украл из ломбарда и продал житель Твери

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Полиция разыскала злоумышленника Фото: архив "КП"Полиция разыскала злоумышленника Фото: архив "КП"
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В Твери раскрыли преступление, совершенное весной прошлого года. Сообщение о краже поступило в полицию от директора местного ломбарда.

Патрульная группа осмотрела место происшествия и установила, что злоумышленник разбил стекло, проник в помещение торгового зала. Выяснилось, что добычей вора стал раритетный патефон.

Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с оперативным отделом ИК-10 был проведен комплекс совместных оперативно-розыскных мероприятий. Личность подозреваемого установили. Им оказался 51-летний мужчина, ранее осужденный за серию краж на территории Тверской области. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что украденное продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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