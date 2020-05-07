В Твери выпустили карту «Волга» с Советским солдатом Ржевского мемориала

7 Май 2020 2020-05-07T12:58:23+03:00

Вот такой вид приобрела карта "Волга" к 75-летию Великой Победы. Фото: ПТО

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К 75-летию Великой Победы в Твери выпущена транспортная карта «Волга» особого вида. Красная с символичным изображением монумента Советскому солдату на Ржевском мемориале. Залоговая стоимость карты - 50 рублей.

Этой картой можно оплачивать проезд в пассажирском транспорте Твери и Калининского района.

Она выпущена ограниченным тиражом и продаётся в киосках «Тверьсоюзпечать».

Напомним, что новая модель пассажирских перевозок на территории Твери и Калининского района начала действовать с 3 февраля 2020 года. На сегодняшний день на всех 85 запланированных маршрутах курсируют новые синие автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU