В Твери выпустили карту «Волга» с Советским солдатом Ржевского мемориала
К 75-летию Великой Победы в Твери выпущена транспортная карта «Волга» особого вида. Красная с символичным изображением монумента Советскому солдату на Ржевском мемориале. Залоговая стоимость карты - 50 рублей.
Этой картой можно оплачивать проезд в пассажирском транспорте Твери и Калининского района.
Она выпущена ограниченным тиражом и продаётся в киосках «Тверьсоюзпечать».
Напомним, что новая модель пассажирских перевозок на территории Твери и Калининского района начала действовать с 3 февраля 2020 года. На сегодняшний день на всех 85 запланированных маршрутах курсируют новые синие автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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