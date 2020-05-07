Больше 800 коек для больных COVID-19 создано в Тверской области

7 Май 2020 2020-05-07T12:07:18+03:00

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В регионе на сегодняшний день развернуто 820 коек для лечения заразившихся коронавирусом, из них 577 обеспечены системами снабжения кислородом.

Как сообщил губернатор Игорь Руденя количество коек будет увеличено до 1500.

- Мы понимаем, что просто выполнить инструкции недостаточно, надо готовиться к любому течению событий, - сказал губернатор в телеэфире 30 апреля.

Как сообщает областное правительство, на первом этапе 630 коек (441 - с кислородом) развернули в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, горбольнице №6 Твери, в Центральной медико-санитарной части №141 в Удомле.

В ходе второго этапа создали ещё 190 инфекционных коек в Конаковской ЦРБ и городской клинической больнице №1 в Твери.

В завершение второго этапа будет развёрнуто ещё 560 коек, из них 400 - в горбольнице №6 Твери, 60 - в Конаковской ЦРБ и 100 – в Зубцовской ЦРБ.

Кроме того, предусмотрены третий, четвертый и пятый этапы развертывания ещё 950 коек, обеспеченных кислородом. Планируется задействовать областной клинический лечебно-реабилитационный центр, областную клиническую больницу, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU