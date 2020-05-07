2020-05-07T11:36:21+03:00
Общество

В Тверской области на укусы клещей пожаловались 138 человек

Половина обратившихся - дети
Ольга ТРОФИМОВА
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С укусами клещей в медучреждения обратились 138 человекС укусами клещей в медучреждения обратились 138 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области продолжается еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Его проводит региональное Управление Роспотребнадзора.

За неделю в медицинские организации Верхневолжья по поводу присасывания клещей обратились 138 человек, 46% из них - дети.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали более 1,9 тыс. человек.

По данным на 7 мая случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.

Гражданам напоминают, что при присысывании клеща, необходимо обращаться за помощью в медучрежения и не пытаться вытащить насекомое самостоятельно. Для защиты от клещей - использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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