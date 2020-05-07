В Тверской области на укусы клещей пожаловались 138 человек
В Тверской области продолжается еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. Его проводит региональное Управление Роспотребнадзора.
За неделю в медицинские организации Верхневолжья по поводу присасывания клещей обратились 138 человек, 46% из них - дети.
Прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали более 1,9 тыс. человек.
По данным на 7 мая случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано.
Гражданам напоминают, что при присысывании клеща, необходимо обращаться за помощью в медучрежения и не пытаться вытащить насекомое самостоятельно. Для защиты от клещей - использовать репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.
ИСТОЧНИК KP.RU