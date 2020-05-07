За сутки на коронавирус в Тверской области протестировано 1214 человек

7 Май 2020 2020-05-07T11:18:58+03:00

Всего обследовано более 32 000 граждан

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В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус. За минувшие сутки обследовано 1214 граждан. Всего, по данным оперативного штаба, на 7 мая тесты сдали 32 802 человека.

Забор анализов проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

Исследования на коронавирус доступны для категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавируса. Всего заболевших - 769.

226 пациентов выписаны из больниц, из них 29 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU