В Тверской области полиция поймала дачного вора
В дежурную часть ОМВД России по Бологовскому району с заявлением о краже обратился 43-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его дачного дома были похищены электро - и бензоинструменты на сумму более 25 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, изъяли следы и улики.
В ходе розыска была установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний неработающий ранее судимый местный житель.
Похищенное вернули владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU