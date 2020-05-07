В Тверской области полиция поймала дачного вора

7 Май 2020 2020-05-07T11:09:57+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Бологовскому району с заявлением о краже обратился 43-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его дачного дома были похищены электро - и бензоинструменты на сумму более 25 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей, изъяли следы и улики.

В ходе розыска была установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний неработающий ранее судимый местный житель.

Похищенное вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU