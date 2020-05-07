31-летняя москвичка пыталась зарезать мужчину в Тверской области

7 Май 2020 2020-05-07T11:17:49+03:00

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В Нелидово Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Москвы. Женщину подозревают в покушении на убийство 29-летнего мужчины (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследованием занимается Нелидовский межрайонным СО СУСК России.

Следователи сообщают, что ЧП произошло 4 мая в нелидовском гаражном кооперативе. Женщина поссорилась с незнакомым мужчиной, после чего схватила нож и ударила ему в шею. Спасло пострадавшего только то, что очевидцы оказали ему своевременную помощь.

- По решению суда фигурантка заключена под стражу. В ближайшее время следователем планируется предъявление ей обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU