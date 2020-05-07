31-летняя москвичка пыталась зарезать мужчину в Тверской области
В Нелидово Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Москвы. Женщину подозревают в покушении на убийство 29-летнего мужчины (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследованием занимается Нелидовский межрайонным СО СУСК России.
Следователи сообщают, что ЧП произошло 4 мая в нелидовском гаражном кооперативе. Женщина поссорилась с незнакомым мужчиной, после чего схватила нож и ударила ему в шею. Спасло пострадавшего только то, что очевидцы оказали ему своевременную помощь.
- По решению суда фигурантка заключена под стражу. В ближайшее время следователем планируется предъявление ей обвинения в совершении инкриминируемого деяния, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.
Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU