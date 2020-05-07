Пьяный водитель перевернулся на иномарке в Тверской области
В тяжелом состоянии он доставлен в больницу
В ДТП водитель получил тяжелые травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла ночью, 7 мая, на 2-м км автодороги Бежецк-Кесова гора-Кашин-Борисовское в Кесовогорском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель, управляя автомобилем "Хонда Аккорд", на указанном участке совершил опрокидывание транспортного средства.
У мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения. В машине на момент ДТП пострадавший был один. В тяжелом состоянии он доставлен в ЦРБ горда Кашин до приезда экипажа ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU