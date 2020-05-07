Коммунальное предприятие в Тверской области оштрафовали за использование артезианских скважин без лицензии

7 Май 2020 2020-05-07T10:20:07+03:00

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МУП "Коммунальное хозяйство" Кашинского городского округа в нарушение требований федерального законодательства осуществляло добычу воды из артезианских скважин без лицензии. Проекты зон санитарной охраны артезианских скважин отсутствовали. Нарушения выявила прокуратура.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы: должностное лицо - на 30 000 рублей, юридическое - на 400 000 рублей.

Также, Кашинским межрайонным судом удовлетворен иск прокуратуры и возложена ответственность на МУП Кашинского городского округа "Коммунальное хозяйство" о получении лицензии.

Исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU