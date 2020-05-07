В Тверской области жена убила мужа одним ударом ножа
Уголовное дело направлено в суд
Уголовное дело об убийстве рассмотрят в суде Фото: архив "КП"
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Прокурором Весьегонского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняют в убийстве мужа.
По версии предварительного следствия, в феврале 2020 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супругу ударила его ножом в живот. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU