В Тверской области жена убила мужа одним ударом ножа

7 Май 2020 2020-05-07T10:08:18+03:00

Уголовное дело об убийстве рассмотрят в суде Фото: архив "КП"

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Прокурором Весьегонского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняют в убийстве мужа.

По версии предварительного следствия, в феврале 2020 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к супругу ударила его ножом в живот. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU