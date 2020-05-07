2020-05-07T10:55:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество выздоровевших после коронавируса в Тверской области выросло до 226 человек

Подтверждено 16 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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Больные находятся под круглосуточным наблюдением врачейБольные находятся под круглосуточным наблюдением врачейФото: Андрей АБРАМОВ
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За минувшие сутки в Тверской области выявили 16 новых случаев коронавируса. Статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 769 человек.

Наибольшее количество заболевших в Твери - 270, Кимрах - 192, Конаковском районе - 136.

Под наблюдением врачей остаются 535 пациентов (-13 за сутки), выздоровели и выписаны из больниц - 226 (+29 за сутки), 8 пациентов умерли.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничений. Запрещено гулять на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и рощах; закрыты некоторые предприятия и магазины.

В стране за минувшие сутки зафиксировано 8667 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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