Количество выздоровевших после коронавируса в Тверской области выросло до 226 человек
За минувшие сутки в Тверской области выявили 16 новых случаев коронавируса. Статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Всего в регионе с начала пандемии заболели 769 человек.
Наибольшее количество заболевших в Твери - 270, Кимрах - 192, Конаковском районе - 136.
Под наблюдением врачей остаются 535 пациентов (-13 за сутки), выздоровели и выписаны из больниц - 226 (+29 за сутки), 8 пациентов умерли.
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности и ряд ограничений. Запрещено гулять на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и рощах; закрыты некоторые предприятия и магазины.
В стране за минувшие сутки зафиксировано 8667 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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