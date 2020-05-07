2020-05-07T08:30:29+03:00
75 лет Великой Победы

Волонтеры Тверской области напишут ветеранам "Письма Победы"

И подготовят для каждого телефонное поздравление
Ольга ТРОФИМОВА
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Ветеранов с Днем Победы поздравят личноВетеранов с Днем Победы поздравят личноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Активисты общественной организации "Волонтеры Победы" вместе со студентами и школьниками Тверской области 7 мая напишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с юбилеем Победы.

Ветеранам разошлют настоящие "живые" письма, написанные от руки на бумаге.

Бланк письма можно скачать на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить и отправить на электронную почту - pismo@vsezapobedu.com.

Письма ветераны получат в почтовый ящик.

Также, 8 и 9 мая в Тверской области состоится акция "Телефонное поздравление ветерана". Волонтеры, а также воспитанники детских домов, юнармейцы и операторы колл-центров акции "МыВместе" будут звонить ветеранам и поздравлять с Днем Победы. Для каждого будет подготовлено личное обращение.

Родственников о звонке предупредят заранее, чтобы ветераны могли лично принять поздравление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волонтеры Тверской области напишут ветеранам "Письма Победы"