Волонтеры Тверской области напишут ветеранам "Письма Победы"
Активисты общественной организации "Волонтеры Победы" вместе со студентами и школьниками Тверской области 7 мая напишут ветеранам Великой Отечественной войны поздравления с юбилеем Победы.
Ветеранам разошлют настоящие "живые" письма, написанные от руки на бумаге.
Бланк письма можно скачать на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить и отправить на электронную почту - pismo@vsezapobedu.com.
Письма ветераны получат в почтовый ящик.
Также, 8 и 9 мая в Тверской области состоится акция "Телефонное поздравление ветерана". Волонтеры, а также воспитанники детских домов, юнармейцы и операторы колл-центров акции "МыВместе" будут звонить ветеранам и поздравлять с Днем Победы. Для каждого будет подготовлено личное обращение.
Родственников о звонке предупредят заранее, чтобы ветераны могли лично принять поздравление.
ИСТОЧНИК KP.RU