Утро 9 мая начнется в Твери с поминовения погибших воинов
Утро 9 мая начнется в храмах Тверской области с поминовения "усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Оно было установлено Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в 1994 году и с тех про проходит ежегодно..
Также после литургии будет совершен благодарственный молебен и лития.
- По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, на заупокойной ектении (часть церковной службы - Ред.) произносятся особые прошения «о вождех и воинах...». А по окончании литургии совершается благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне, - уточняют в Отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тверской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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