2020-05-06T23:41:33+03:00
Общество

Утро 9 мая начнется в Твери с поминовения погибших воинов

После службы будет совершен благодарственный молебен
Ирина ТАРАСОВА
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День Победы начнется с молитвы за погибших воинов. Фото: ПТОДень Победы начнется с молитвы за погибших воинов. Фото: ПТО
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Утро 9 мая начнется в храмах Тверской области с поминовения "усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Оно было установлено Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в 1994 году и с тех про проходит ежегодно..

Также после литургии будет совершен благодарственный молебен и лития.

- По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, на заупокойной ектении (часть церковной службы - Ред.) произносятся особые прошения «о вождех и воинах...». А по окончании литургии совершается благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне, - уточняют в Отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Тверской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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