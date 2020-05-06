2020-05-06T21:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам Тверской области купят больше 615 тыс. средств защиты

На это выделят средства из резервного фонда правительства региона
Александр ЖМУЛИН
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В том числе респираторы и другие средства защиты закупят на фабрике в Кимрах. Фото: ПТОВ том числе респираторы и другие средства защиты закупят на фабрике в Кимрах. Фото: ПТО
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На заседании областной бюджетной комиссии принято решение о приобретении свыше 615 тыс. средств индивидуальной защиты для медиков региона. Заседание прошло в режиме видеконференцсвязи.

Как пояснил губернатор Игорь Руденя, на это выделят дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда областного правительства.

На обеспечение двухмесячного запаса средств индивидуальной защиты планируется направить свыше 261,3 млн рублей.

По информации областного правительства, на эти деньги купят 160 тыс. единиц многоразовых и одноразовых защитных костюмов, 10 тыс. халатов, 150 тыс. респираторов и более 290 тыс. высоких бахил.

Их передадут в ОКБ, горбольницы №1 и №6, тверскую станцию скорой медицинской помощи, Калининскую, Нелидовскую, Конаковскую, Зубцовскую ЦРБ.

Помимо этого, планируется купить две передвижные импульсные ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей.

Губернатор провел заседание в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТО

Губернатор провел заседание в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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