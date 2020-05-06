В Тверской области начислены стимулирующие выплаты медикам
Медикам Тверской области до 1 мая перевели стимулирующие выплаты за работу по выявлению и лечению заразившихся COVID-19. Поручение губернатора Игоря Рудени выполнено. Об этом сообщило областное правительство.
Надбавки медработники получили за фактически отработанное время в период с 1 по 23 апреля 2020 года.
Как также сообщает правительство региона, выплаты получили более 3000 медиков Верхневолжья. Им в целом заплатили 119,3 млн рублей, выделенных Тверской области из федеральной казны.
Кроме того, из областного бюджета были направлены средства на организацию питания врачей и медперсонала, работающих в инфекционных госпиталях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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