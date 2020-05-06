2020-05-06T18:41:23+03:00
Общество

Администрация Твери объявила о начале гидравлических испытаний на теплосетях

Опубликован график отключения горячей воды в домах горожан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери утвержден график отключения горячей водыВ Твери утвержден график отключения горячей водыФото: Алексей ФОКИН
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В Твери утверждён график проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях на предстоящий сезон. В этом году проводиться они будут 14 этапов, одновременно на двух-трех участках города.

В соответствии с графиком на две недели будет отключена горячая вода в жилом фонде и социальных учреждениях.

Так, с 12 по 26 мая грячую воду отключат потребителям в части Московского (район улицы Вагжанова) и Центрального (между Тверским проспектом и Смоленским переулком) районов, в те же даты - в Заволжье (район Петербургского шоссе и часть микрорайона "Юность").

С 28 мая по 11 июня без воды останутся Пролетарский и Центральный районы (от Комсомольской площади до Беляковского переулка, посёлок Первомайский);

С 15 до 29 июня – Заволжский (часть "Юности", пос. Вагонников, Соминка, Литвинки) и Московский ("Южный", Зелёный проезд, бульвар Цанова) районы;

Со 2 по 16 июля – Пролетарский и часть Центрального района (от Комсомольской площади до Мигалово, а также район улицы Спартака и бульвара Ногина);

С 21 июля по 3 августа – ближнее Заволжье;

С 22 июля по 5 августа – Московский (от Волоколамского проспекта до микрорайона "Чайка") и прилегающая часть Центрального района;

С 10 по 24 августа – Заволжский район (от Петербургской заставы до площади Мира);

С 12 по 26 августа – исторический центр города;

Со 2 по 16 сентября и с 3 по 17 сентября – Московский и Центральный район (от проспекта Победы до Привокзальной части города).

ИСТОЧНИК KP.RU

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