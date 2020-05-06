Администрация Твери объявила о начале гидравлических испытаний на теплосетях
В Твери утверждён график проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях на предстоящий сезон. В этом году проводиться они будут 14 этапов, одновременно на двух-трех участках города.
В соответствии с графиком на две недели будет отключена горячая вода в жилом фонде и социальных учреждениях.
Так, с 12 по 26 мая грячую воду отключат потребителям в части Московского (район улицы Вагжанова) и Центрального (между Тверским проспектом и Смоленским переулком) районов, в те же даты - в Заволжье (район Петербургского шоссе и часть микрорайона "Юность").
С 28 мая по 11 июня без воды останутся Пролетарский и Центральный районы (от Комсомольской площади до Беляковского переулка, посёлок Первомайский);
С 15 до 29 июня – Заволжский (часть "Юности", пос. Вагонников, Соминка, Литвинки) и Московский ("Южный", Зелёный проезд, бульвар Цанова) районы;
Со 2 по 16 июля – Пролетарский и часть Центрального района (от Комсомольской площади до Мигалово, а также район улицы Спартака и бульвара Ногина);
С 21 июля по 3 августа – ближнее Заволжье;
С 22 июля по 5 августа – Московский (от Волоколамского проспекта до микрорайона "Чайка") и прилегающая часть Центрального района;
С 10 по 24 августа – Заволжский район (от Петербургской заставы до площади Мира);
С 12 по 26 августа – исторический центр города;
Со 2 по 16 сентября и с 3 по 17 сентября – Московский и Центральный район (от проспекта Победы до Привокзальной части города).
ИСТОЧНИК KP.RU