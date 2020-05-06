2020-05-06T17:35:51+03:00
Общество

На Московском шоссе в Твери начали установку дорожных знаков и укладку брусчатки

Основной этап работ по ремонту завершен
Ольга ТРОФИМОВА
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Основной этап работ на Московском шоссе завершен Фото: администрация ТвериОсновной этап работ на Московском шоссе завершен Фото: администрация Твери
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В Твери продолжаются рмонтные работы на Московском шоссе. Основной этап - укладка дорожного полотна - завершен. В настящее время подрядчик занимается установкой дорожных знаков, укладкой брусчатки на остановках общественного транспорта, где позже будут установлены новые остановочные павильоны. До конца мая также будет проведен ремонт колодцев, укрепление обочин.

Вместе с тем, продолжается ремонт и других объектов дрожной сети города. Во всех районах дорожники латают дыры горячим асфальтобетоном, ремонт ведется "большими картами". На сегодняшний день отфрезеровано почти 11 тысяч кв.метров дорожного полотна.

Продолжаются работы по нанесению дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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