2020-05-06T18:08:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области реализуются меры поддержки экономики и соцсферы

Они принимаются в рамках противодействия коронавирусу
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя принял участие в совещании с президентом в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТОИгорь Руденя принял участие в совещании с президентом в режиме видеоконференцсвязи. Фото: ПТО
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6 мая президент России Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны на фоне предпринимаемых усилий по противодействию коронавирусу. В режиме видеоконференцсвязи в совещании вместе с главами других регионов поучаствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На совещании были рассмотрены рекомендации аккуратному и постепенному выходу из режимов ограничений.

- Регионам, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать планы действий на период после 11 мая, важно иметь обоснованный алгоритм действий c учётом мнения специалистов, где-то меры требуется сохранить и дополнять, где-то планировать их обоснованное смягчение, - отметил Владимир Путин.

Как было отмечено на совещании, до регионов своевременно доведены все средства на выплаты врачам и другим медработникам, работающим в инфекциолнных госпиталях с больными COVID-19.

Медикам в Тверской области все стимулирующие надбавки начислены, как положено, до 1 мая. Всего региону на это было выделено 119,3 млн рублей. Эти выплаты предусмотрены для более трех тысяч медиков Верхневолжья.

В регионе в соответствие с поручениями президента и правительства России приняты меры по поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса.

- Важно понимать, что в этот непростой период экономика должна работать. Это занятость людей, рабочие места, – считает Игорь Руденя. – При этом на действующих предприятиях должны строго соблюдаться меры безопасности – обязательно ношение защитных масок, дезинфекция и другие профилактические мероприятия.

Добавим, что часть предприятий перепрофилировалась на производство актуальнейших сейчас масок, респираторов и защитных костюмов. А в Ржеве на одном заводе налажено производство клапанов для аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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