Тверская "Герценка" приглашает послушать серию рассказов о Великой Отечественной войне
Тверская библиотека имени Герцена в преддверии празднования 75-летия Победы начала серию подкастов "Читаем рассказы о войне".
- В формате небольших радиопередач мы будем знакомить вас с замечательными произведениями известных советских писателей, - сообщает "Герценка".
Желающие узнают о судьбах, описанных в книгах Алексея Толстого, Константина Симонова, Михаила Шолохова, Константина Паустовского и других авторов. Библиотека подготовила аудиоповествования о героях фронта и тыла, совершавших подвиги и отдававших жизни воимя победы над фашизмом.
Следить за выпусками можно на страничке "Герценки".
ИСТОЧНИК KP.RU