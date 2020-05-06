2020-05-06T17:43:35+03:00
Звезды

Тверская "Герценка" приглашает послушать серию рассказов о Великой Отечественной войне

Рассказы будут публиковаться в интернете в формате небольших радиопередач
Виктория ТУШКОВА
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Тверская библиотека имени Герцена начала серию подкастов "Читаем рассказы о войне".Тверская библиотека имени Герцена начала серию подкастов "Читаем рассказы о войне".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Тверская библиотека имени Герцена в преддверии празднования 75-летия Победы начала серию подкастов "Читаем рассказы о войне".

- В формате небольших радиопередач мы будем знакомить вас с замечательными произведениями известных советских писателей, - сообщает "Герценка".

Желающие узнают о судьбах, описанных в книгах Алексея Толстого, Константина Симонова, Михаила Шолохова, Константина Паустовского и других авторов. Библиотека подготовила аудиоповествования о героях фронта и тыла, совершавших подвиги и отдававших жизни воимя победы над фашизмом.

Следить за выпусками можно на страничке "Герценки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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