На бульваре Гусева в Твери спасатели помогли мужчине, который остался в горящей квартире

6 Май 2020 2020-05-06T17:13:27+03:00

В Твери спасатели помогли мужчине, который остался в горящей квартире Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о пожаре в доме №29 на бульваре Гусева в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области днем, 6 мая.

По указанному адресу выехали отделения пожарно-спасательной части №1 и №4. По прибытии на место было установлено, что дверь в горящую квартиру заперта снаружи, а внутри находится пожилой мужчина. Потерпевший сообщил, что его заперла жена и ушла в магазин.

Мужчина попросил спасателей не ломать дверь, поэтому огнеборцам пришлось действовать через балкон. По пожарной лестнице они проникли в квартиру и вытащили пострадавшего на воздух. Мужчина успел надышаться дымом. На место ЧП прибыли медики, которые также поднялись по пожарной лестнице, чтобы осмотреть пострадавшего. От госпитализации житель отказался.

- В результате пожара огнем повреждена мебельная тумбочка. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU