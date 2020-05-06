В День Победы на братском захоронении, расположенном в лесу Тверской области, отслужат молебен

6 Май 2020 2020-05-06T17:01:46+03:00

Мемориал расположен на месте деревни Дудорово, сожжённой в годы войны, и здесь захоронено около двухсот воинов. Фото: из архива Сергия Дмитриева

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9 мая в 12.30 на братском захоронении, расположенном недалеко от деревни Савино Калининского района Тверской области состоится панихида по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Отслужит её настоятель прихода блаженной Ксении Петербуржской и председатель Тверского Союза православных мирян протоиерей Сергий Дмитриев.

- Братская могила находится на поляне в лесу. Это мемориал погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Мемориал расположен на месте деревни Дудорово, сожжённой в годы войны, и здесь захоронено около двухсот воинов, - рассказывает отец Сергий.

Кстати, панихиду в этом месте отслужат не впервые. Каждый год (уже почти 20 лет) во время Крестного хода по берегам реки Тьмы, организаторами которого являются Тверской союз православных мирян и приход блаженной Ксении Петербуржской, здесь проходят службы.

ИСТОЧНИК KP.RU