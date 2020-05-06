Меньше половины жителей Твери уверены в своём завтрашнем дне
Тверь вошла в десятку городов, где люди наименее уверены в своём завтрашнем дне. При этом довольны жизнью у нас 80%, но в завтрашний день оптимистично смотрят лишь 48%.
Такие выводы делает свежее исследование Финансового университета при Правительстве РФ- "Рейтинг удовлетворённости качеством жизни".
Исследование затрагивает апрель 2020 года. Авторы отмечают, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, в первой половине апреля выросла до 81%.
Анализу подверглись 78 российских городов.Самый низкий уровень удовлетворённости своей жизнью аналитики зафиксировали в Санкт-Петербурге, Волгограде, Владимире, Москве и Калуге.
Больше всего довольных жизнью в Новосибирске, Екатеринбуре, Сургуте, Нижнем Новгороде и Перми.
В завтрашнем дне наиболее уверены жители Ставрополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Красноярска, и Барнаула.
Пессимистичнее всего смотрят в будущее в Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Москве, Ярославле. Тверь же идёт следующей за соседом Ярославлем.
"В целом на фоне повышения удовлетворённости жизнью резко упала уверенность россиян в своём будущем", - говорится в исследовании.
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ИСТОЧНИК KP.RU