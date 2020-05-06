Безработный житель Тверской области нарубил леса на полтора миллиона рублей
В Бологовском районе сотрудники полиции совместно с участковым выявили факт незаконной рубки леса.
При осмотре места происшествия установлено, что в Лыкошинском участковом лесничестве Бологовского района Тверской области неизвестный незаконно спилил 175 деревьев хвойных пород на землях государственного фонда Российской Федерации. Ущерб составил более 1 460 000 рублей.
Личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 34-летний ранее судимый житель деревни Лыкошино. В содеянном мужчина сознался.
За незаконную рубку лесных насаждений ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU