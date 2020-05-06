Безработный житель Тверской области нарубил леса на полтора миллиона рублей

6 Май 2020 2020-05-06T15:40:51+03:00

Незаконную делянку обнаружили в Лыкошинском лесничестве Фото: УМВД России по Тверской области

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В Бологовском районе сотрудники полиции совместно с участковым выявили факт незаконной рубки леса.

При осмотре места происшествия установлено, что в Лыкошинском участковом лесничестве Бологовского района Тверской области неизвестный незаконно спилил 175 деревьев хвойных пород на землях государственного фонда Российской Федерации. Ущерб составил более 1 460 000 рублей.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий 34-летний ранее судимый житель деревни Лыкошино. В содеянном мужчина сознался.

За незаконную рубку лесных насаждений ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU