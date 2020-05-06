После вечеринки с друзьями житель Твери лишился мобильного телефона
В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний местный житель. Мужчина сообщил, что выпивал с друзьями, а после обнаружил пропажу мобильного телефона. Ущерб составил 9 000 рублей.
В ходе розыска полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался неработающий ранее судимый 39-летний житель Твери. В ень происшествия злоумышленник был в компании с потерпевшим, увидел телефон в коридоре и, воспользовавшись невнимательностью хозяина, забрал аппарат. Позже он его продал, а деньги потратил.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU