После вечеринки с друзьями житель Твери лишился мобильного телефона

6 Май 2020 2020-05-06T14:29:48+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 39-летний местный житель. Мужчина сообщил, что выпивал с друзьями, а после обнаружил пропажу мобильного телефона. Ущерб составил 9 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался неработающий ранее судимый 39-летний житель Твери. В ень происшествия злоумышленник был в компании с потерпевшим, увидел телефон в коридоре и, воспользовавшись невнимательностью хозяина, забрал аппарат. Позже он его продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU