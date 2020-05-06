Дорожники обещают в течение суток отремонтировать размытые участки дорог в Тверской области

6 Май 2020 2020-05-06T14:07:49+03:00

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В Тверской области на размытых участках дорог ограничено движение транспорта.

Накануне, из-за проливных дождей несколько населенных пунктов оказались отрезаны от райцентров. Потоки воды размыли дорогу на участке Большое Плоское - Никулино и Толмачи - Ломовое в Спировском и Лихославльском районах.

Объехать аварийный участок автодороги Толмачи-Ломовое можно по федеральной трассе М10 "Россия".

- Дорожно-эксплуатационная организация, обслуживающая эти автодороги, незамедлительно приступила к восстановительным работам, - сообщили в Дирекции территориального дорожного фонда. - Приняты необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения: установлены дорожные знаки и заграждающие устройства. На участке дежурит дорожная техника. Формируется запас необходимых инертных материалов. Проезд будет обеспечен в течение суток.

Автовладельцев просят быть предельно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU